Juventus – Il club celebra l’esordio di Arthur sui social

TORINO – Esordio in Serie A per Arthur Melo: il centrocampista brasiliano, ex Barcellona, ieri ha giocato la sua prima partita nel campionato italiano con la maglia della Juventus. Il calciatore è entrato al 13′ del secondo tempo al posto di McKennie ed ha disputato una buona gara, riuscendo a gestire bene il centrocampo nonostante l’inferiorità numerica.

Il club bianconero ha celebrato il debutto di Arthur sui social network, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale: il brasiliano è stato immortalato con il pallone tra i piedi in una delle azioni del match contro la Roma, finito 2-2. Un esordio felice, dunque, per il neo-acquisto della Juve, che ha conquistato un punto d’oro in una sfida molto difficile: la sua avventura in Italia comincia con il piede giusto.