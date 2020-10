Juventus – Il club celebra la magia di Roberto Baggio sui social

TORINO – Si avvicina sempre di più il momento del fischio d’inizio di Juventus-Barcellona: le due squadre scenderanno sul campo dell’Allianz Stadium domani sera alle 20:45 per la seconda giornata del girone G di Champions League. Per caricare l’ambiente in vista di questa super sfida, la società ha voluto rievocare dei ricordi gloriosi del passato bianconero. Il club, infatti, ha voluto celebrare sui social la magia di Roberto Baggio contro il Barça: con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Juve ha mostrato le immagini del gran gol su punizione del Divin Codino nel 1991. Quella partita, valevole per le semifinali di Coppa delle Coppe, si concluse con la vittoria della Vecchia Signora per 1-0, decisa proprio dalla rete del numero 10. Chissà che anche domani sera una magia di un numero 10 possa regalare ai bianconeri la vittoria contro i blaugrana.