Juventus – Il club bianconero ancora su Ousmane Dembelé

TORINO – Nonostante la finestra estiva per le contrattazioni si già chiusa da diversi giorni, la Juventus continua a muoversi sul mercato: il club bianconero, infatti, sarebbe ancora sulle tracce di Ousmane Dembelé del Barcellona. La Vecchia Signora aveva messo gli occhi su di lui già in estate, ma la trattativa con i blaugrana non è mai decollata; tuttavia, Fabio Paratici non ha smesso di seguire il ragazzo e in questi giorni avrebbe continuato a monitorare la situazione. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Don Balon, nella corsa per l’esterno francese ci sarebbero altri top club europei: si tratta di squadra inglesi, ossia Manchester United, Arsenal e Liverpool. Fitta concorrenza, dunque, per la Juve, che potrebbe trovare dagli ostacoli oltremanica per mettere a segno il colpo Dembelé.