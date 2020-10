Juventus – Il bomber Haaland in passato è stato vicino ai bianconeri

TORINO – Spuntano fuori nuovi incredibili retroscena: Sky Sport, infatti, ha rivelato che il bomber Erling Haaland in passato è stato vicino alla Juventus. Il calciatore del Borussia Dortmund questa sera scenderà in campo allo Stadio Olimpico per la sfida di Champions League con la Lazio: il classe 2000, in 23 partite con la maglia giallo-nera ha già totalizzato 21 reti ed è uno dei calciatori più popolari del momento.

Il gigante biondo, però, in passato è stato vicino a vestire la maglia bianconera e a trasferirsi a Torino: quando giocava nel Molde, dal 2017 al 2019, era rientrato nel mirino della Vecchia Signora. Purtroppo l’affare non si è mai concretizzato e Haaland si è trasferito al Salisburgo e, poi, al Dortmund.