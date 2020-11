Juventus – I tempi di recupero dei difensori bianconeri

TORINO – Oggi la Juventus scende in campo contro lo Spezia per un’altra sfida di campionato, e Andrea Pirlo dovrà ancora fare i conti con diverse assenze. Alcuni giocatori, infatti, sono ancora ai box alle prese con diversi infortuni, che stanno falcidiando specialmente il reparto difensivo. Manca poco, però, al recupero di tre giocatori fondamentali per la Juve, indisponibili da diverso tempo: si tratta di Giorgio Chiellini, Matthijs De Ligt ed Alex Sandro. Ecco i tempi di recupero dei tre difensori bianconeri: il capitano potrà essere convocato già per la sfida di Champions con il Ferencvaros, l’olandese ritornerà contro la Lazio e il brasiliano sarà disponibile dopo la sosta delle Nazionali. Mister Pirlo inizia piano piano a vedere la luce in fondo al tunnel.