Juventus – I bianconeri si sfidano uno contro uno in allenamento

TORINO – Prosegue la preparazione della Juventus per il prossimo impegno di campionato contro il Crotone: i giocatori bianconeri, non convocati dalle loro Nazionali, oggi si sono allenati agli ordini di Andrea Pirlo alla Continassa. Tanta corsa e pallone tra i piedi: la Juve è determinata a rientrare in campo al meglio, decisa a lottare ancora una volta per il titolo.

Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società ha voluto mostrare le immagini dell’allenamento dei calciatori. I bianconeri si sfidano uno contro uno per prepararsi alla prossima gara: i protagonisti del filmato sono McKennie, Bernardeschi, Morata ed Arthur, autori di grandi giocate. La Juve si prepara alla prossima sfida.