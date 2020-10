Juventus – I 10 migliori gol dei bianconeri in Champions League

TORINO – Sta per ricominciare la Champions League per la Juventus: i bianconeri tra poche ore scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Kiev per sfidare i campioni ucraini della Dinamo. La Vecchia Signora è alla ricerca di riscatto dopo l’eliminazione di quest’estate ad opera del Lione e vuole iniziare questa nuova avventura europea con il piede giusto.

Per caricare l’ambiente, la società ha voluto mostrare i 10 migliori gol dei bianconeri in Champions League: con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Juve ha condiviso il link di un video in cui vengono mostrate alcune grandi prodezze europee. Tra i diversi autori di queste perle, spiccano Alex Del Piero e Pavel Nedved.