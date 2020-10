Juventus – Gli auguri social della società a Luciano Favero

TORINO – Tanti auguri a Luciano Favero! L'ex giocatore della Juventus oggi festeggia il suo compleanno e compie 63 anni. Difensore roccioso e tenace, chiamato in bianconero per sostituire il grande Claudio Gentile, Favero ha giocato a Torino per cinque anni: in questo periodo ha arricchito la sua bacheca personale di titoli prestigiosi, conquistando con la Juve uno Scudetto, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa Europea ed una Coppa Intercontinentale. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, il club ha voluto augurare un buon compleanno all'ex difensore, tra i protagonisti di alcune celebri imprese bianconere. Ecco gli auguri social della società per Luciano Favero.