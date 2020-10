Juventus – Gli auguri social della società a Federico Chiesa

TORINO – Tanti auguri a Federico Chiesa! Il giovane esterno, acquistato dalla Juventus nell’ultima sessione di mercato, compie 23 anni. Nato a Genova nel 1997, mentre il padre vestiva la maglia della Sampdoria, il calciatore ha esordito in bianconero sia in campionato che in Champions League: dopo i tanti anni con la Fiorentina ha potuto finalmente sperimentare l’Europa che conta.

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il club ha voluto augurargli buon compleanno, mostrando una foto che lo ritrae in azione proprio contro la Dinamo Kiev. Questa sera, il numero 22 scenderà in campo contro il Verona all’Allianz Stadium, nella speranza che la sua festa sia di buon auspicio per lui e per la Vecchia Signora. Ecco gli auguri social della società a Federico Chiesa.