Juventus – Gli auguri social del club ad Edwin van der Sar

TORINO – Buon compleanno a Edwin van der Sar! L’ex portiere della Juventus e della Nazionale Olandese ha compiuto oggi 50 anni e il club ha voluto fargli gli auguri sui social. Il gigante di Voorhout ha giocato con la maglia bianconera dal 1999 al 2001, in una squadra piena zeppa di campioni: nonostante il poco tempo, ha lasciato un bel ricordo a Torino e, per questo, la società ha voluto festeggiarlo con un post sul suo profilo Twitter ufficiale. Oggi, van der Sar ricopre il ruolo di direttore generale dell’Ajax, che ha affrontato la Vecchia Signora in Champions League due stagioni fa. Tanti auguri Edwin!