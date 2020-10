Juventus – Gli auguri social del club a David Trezeguet

TORINO – Buon compleanno a David Trezeguet! L’ex attaccante francese ed attuale brand ambassador della Juventus compie 43 anni: il club bianconero, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, ha deciso di fargli gli auguri via social.

L’ex calciatore, in dieci anni di carriera a Torino, ha totalizzato ben 320 partite e 171 gol, piazzandosi al quarto posto nella classifica all time dei marcatori della Vecchia Signora. In questi anni, ha vinto anche due Scudetti e due Supercoppe Italiane, sfiorando anche la Campions League nel 2003. Tante belle pagine di storia scritte con la maglia bianconera addosso: tanti auguri David Trezeguet!