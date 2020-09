Juventus – Gli auguri della società a Morata sui social

TORINO – Un altro fiocco azzurro in casa Morata: Alice Campello, moglie del centravanti della Juventus, ha dato alla luce Edoardo, il terzo figlio della coppia. Grande gioia per il giocatore juventino, che a soli 28 anni è già diventato padre per la terza volta.

Anche il club bianconero, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, ha deciso di complimentarsi con il proprio calciatore: “Congratulazioni, Alvaro e Alice, per la nascita del loro nuovo figlio, Edoardo!“. Ecco gli auguri della società a Morata sui social network.