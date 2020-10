Juventus – Giorgio Chiellini rientrerà tra una decina di giorni

TORINO – Buone notizie per la Juventus: il capitano Giorgio Chiellini rientrerà tra una decina di giorni. Il numero 3 bianconero si era infortunato martedì sera contro la Dinamo Kiev e aveva lasciato il campo dopo pochi minuti di gioco: la paura era quella di una lesione muscolare alla coscia destra, che però è stata esclusa dagli esami strumentali, come riportato da calciomercato.com. Solo un piccolo stiramento, che però lo costringerà a saltare due gare molto importanti: si tratta del prossimo match di campionato contro il Verona e, soprattutto, della super sfida di Champions League contro il Barcellona. Lo scontro con Messi e Griezmann per Chiellini dovrà attendere ancora un po’.