Juventus – Finisce l’isolamento fiduciario per la squadra

TORINO – Tira un sospiro di sollievo la Juventus: finalmente, dopo diverse settimane, finisce l’isolamento fiduciario per la squadra. A causa di alcune positività al coronavirus riscontrate tra i propri tesserati, la Juve aveva attuato una quarantena preventiva per evitare ulteriori contagi. Oggi, finalmente, questo periodo per 61 persone è finito e a dare l’annuncio è lo stesso club bianconero, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale:

“Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone“.