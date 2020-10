Juventus – Dybala vuole partire titolare nel match di questa sera

TORINO – Torna la Serie A e torna in campo anche la Juventus: i bianconeri, alle 20:45 di questa sera, affronteranno in trasferta la neopromossa Crotone e dovranno fare i conti con qualche assenza. Su tutte, spiccano quelle di Cristiano Ronaldo e Weston McKennie, entrambi positivi al coronavirus: Andrea Pirlo dovrà fare a meno di loro sicuramente, ma forse potrà contare su un aiuto inaspettato.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala vorrebbe partire titolare nel match di questa sera: l’argentino, che in settimana ha saltato tutti e due gli impegni della sua Nazionale a causa di problemi gastro-intestinali, sembra intenzionato a giocare a tutti i costi. In questa stagione non ha ancora esordito e freme dalla voglia di scendere in campo: nel caso in cui il tecnico della Juve decidesse di farlo partire dal primo minuto, La Joya toglierebbe il posto a Federico Chiesa. Quale esordio stagionale bisognerà attendere ancora: quello di Dybala o dell’ex Fiorentina?