Juventus – Dybala non ha recuperato: out anche contro la Bolivia

TORINO – Arrivano brutte notizie dal Sudamerica: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Paulo Dybala non ha ancora recuperato e sarà out anche contro la Bolivia. L’attaccante della Juventus si trova in Argentina, nel ritiro della sua Nazionale: qui è stato colpito nei giorni scorsi da un problema gastro-intestinale, che lo ha costretto a saltare il primo impegno dell’Albiceleste contro l’Ecuador. In questi giorni le sue condizioni non sono migliorate e, pertanto, il ct Scaloni non potrà averlo a disposizione nella prossima partita. Tuttavia, questa brutta notizia è stata accompagnata anche da una buona: i tamponi anti Covid-19 a cui è stato sottoposto La Joya hanno detto entrambi esito negativo. Per questo motivo, Dybala potrebbe tornare a Torino prima del previsto e ricongiungersi al resto dei bianconeri.