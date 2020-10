Juventus – Due club inglesi sulle tracce di Paulo Dybala

TORINO – Arrivano nuove notizie di mercato dalla Spagna: secondo quanto riportato dal sito todofichajes.com, due club inglesi sarebbero sulle tracce di Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Juventus, che sta per tornare dal ritiro con la sua Nazionale, è finito al centro di queste possibili trattative: su di lui, infatti, ci sarebbe l’interesse del Manchester United e del Chelsea. La Vecchia Signora, però, difficilmente vorrà privarsi della sua Joya e, per questo, ha fissato un prezzo molto alto: circa 85 milioni di euro il valore del cartellino del giocatore. I bianconeri vorrebbero dunque trattenerlo, ma per qualsiasi altro discorso sulla vicenda bisognerà attendere almeno fino a gennaio, quando riaprirà il mercato.