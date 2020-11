Juventus-Dinamo Kiev: i due precedenti di Champions

TORINO – La Juventus affronterà mercoledì sera la Dynamo Kiev all’Allianz Stadium, per la partita valevole per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno analizzato i precedenti contro gli ucraini, due fino ad oggi.

“Juventus-Dinamo Kiev si è giocata due volte nella storia. Entrambe sono state gare valevoli per la Champions League, anche se dall’importanza decisamente diversa. Il primo appuntamento, nel 1998, era la sfida d’andata dei quarti di finale e fu un passaggio interlocutorio, la qualificazione si decise nel match di ritorno a Kiev. La seconda partita risale al settembre 2002 e come oggi l’incontro riguardava la fase a gironi. Ad accomunare i 2 incontri c’è la guida tecnica bianconera, Marcello Lippi, e il fatto che in entrambe le edizioni la Juventus abbia poi raggiunto la finale.

LA SERA DI DI VAIO

Ripartiamo dall’ultima sfida. Contro la Dinamo Kiev, la Juventus fa il suo debutto torinesenella Champions League 2002-03. I bianconeri arrivano alla partita dopo la gara giocata in Olanda con il Feyenoord, terminata in parità sull’1-1. E se a Rotterdam è un nuovo acquisto a mettersi in evidenza con un gol, Mauro German Camoranesi, stessa cosa succede al Delle Alpi contro gli ucraini. Nel netto 5-0 rifilato dalla Signora si mette in evidenza Marco Di Vaio, autore di una doppietta. Un exploit dal significato particolare quello dell’ex parmense perché mai prima di allora aveva siglato due reti di testa in una partita. Ma se i suggeritori sono Alessandro Del Piero e Pavel Nedved, tutto diventa possibile…

JUVE SPETTACOLO