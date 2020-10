Juventus – Dest del Barça: “Sarà speciale affrontare Cristiano Ronaldo”

TORINO – Sta per cominciare anche la Champions League: la Juventus, nella fase a gironi, se la vedrà con uno dei club migliori al mondo, che 5 anni fa le ha regalato un grandissimo dispiacere proprio nella Finale per la Coppa dalle grandi orecchie. Si tratta del Barcellona, desideroso anch’esso di riscatto dopo alcune delusioni nelle passate stagioni. Ha parlato dell’imminente sfida tra la Juve e il Barça uno dei nuovi acquisti dei blaugrana, l’americano Sergino Dest. Ecco le sue dichiarazioni a Bein Sport, a cui ha raccontato anche del suo trasferimento in Catalogna: “Sarà speciale affrontare Cristiano Ronaldo e la Juventus in Champions League. Venerdì mattina, dopo aver giocato contro il Celta Vigo, ho potuto incontrare Messi e gli altri compagni: è stato un momento molto bello. Per me il Barcellona è il sogno di una vita che si è avverato: quando il mio procuratore mi ha informato dell’interesse dei blaugrana, ho subito detto di sì. C’è stato anche un interesse Bayern? Sono un amante delle sfide, per questo ho scelto il Barça“.