Juventus – De Ligt sui social annuncia l’imminente ritorno in campo

TORINO – Buone notizie per Andrea Pirlo: il tecnico della Juventus, infatti, sta per riabbracciare un giocatore molto importante, che sta ultimando la sua fase di recupero dopo un infortunio. Matthijs de Ligt sta per tornare sul rettangolo verde ed è quasi pronto a giocare per difendere i colori bianconeri dopo l’operazione di quest’estate: l’olandese ha subito un intervento alla spalla e non ha potuto affiancare i compagni nella preparazione pre-campionato. Adesso, però, sta per terminare i suoi allenamenti e sui social annuncia il suo imminente ritorno in campo. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, De Ligt ha mostrato due foto che lo ritraggono in azione sul campo della Continassa: “Verso l’ultima fase di riabilitazione” le sue parole nella didascalia. La Juve si prepara ad accogliere il ritorno sul rettangolo verde della sua colonna olandese.