Juventus – De Ligt si prepara per il ritorno in campo

TORINO – Si prepara per il ritorno in campo Matthijs de Ligt. Il difensore olandese della Juventus, in estate, è stato operato alla spalla destra, dopo i vari problemi avuti nel corso della passata stagione: adesso sta piano piano recuperando dall’infortunio ed è determinato a scendere di nuovo sul rettangolo verde.

In un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, il calciatore bianconero ha voluto mostrare gli allenamenti che sta sostenendo per tornare al top della forma: esercizi in palestra e in piscina, seguito dallo staff della Vecchia Signora, per rientrare a disposizione di Andrea Pirlo il più presto possibile. “Step by step” sono le parole di de Ligt, che sta lavorando con grinta e costanza: molto presto la Juve potrà contare di nuovo su di lui.