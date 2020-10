Juventus – De Ligt mostra sui social l’allenamento dei bianconeri

TORINO – Si avvicina l’esordio in Champions League per la Juventus: domani sera i bianconeri affronteranno in trasferta in Ucraina la Dinamo Kiev, nella prima giornata del girone della competizione continentale. Dopo il pareggio di Crotone, i ragazzi di Andrea Pirlo cercano il riscatto, per dimostrare tutto il loro valore.

Potrebbe rientrare tra i convocati per il primo impegno europeo anche Matthijs De Ligt: dopo i mesi di stop a causa dell’operazione alla spalla, il difensore olandese è tornato ad allenarsi con il resto della squadra e spera di poter tornare pienamente a disposizione molto presto. Per questo, il numero quattro ha mostrato sui social l’allenamento dei bianconeri: con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, De Ligt ha fatto vedere le immagini della preparazione in vista del match con la Dinamo Kiev. “Getting closer” recita la didascalia: il suo ritorno in campo con la maglia della Juve si fa sempre più vicino.