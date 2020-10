Juventus – Cristiano Ronaldo spinge con il club per Sergio Ramos

TORINO – Nelle ultime ore è arrivata una notizia incredibile: la Juventus avrebbe messo gli occhi su Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, giocatore e capitano del Real Madrid, è in scadenza di contratto con i Blancos; molto probabilmente, non rinnoverà e rimarrà svincolato, anche se per poco. Su di lui, infatti, si sono già mossi alcuni top club europei, tra cui appunto i bianconeri e il Paris Saint Germain.

Il trasferimento del calciatore iberico a Torino, però, ha un intermediario d’eccezione: secondo quanto riportato dal tabloid inglese Daily Express, Cristiano Ronaldo starebbe spingendo con la Juve per acquistare Sergio Ramos. Il fenomeno portoghese, infatti, ha giocato insieme a lui alle Merengues per quasi dieci anni, vincendo una sfilza incredibile di trofei: per questo, dunque, CR7 starebbe facendo pressioni al club per metterlo sotto contratto una volta scaduto il suo accordo con il Real.