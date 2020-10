Juventus – Cristiano Ronaldo la pedina di scambio per Mbappé

TORINO – Si continua a parlare di quello che potrebbe diventare il più grande affare di mercato della storia dello sport mondiale: la Juventus avrebbe messo gli occhi su Kylian Mbappé del Paris Saint Germain e sarebbe disposta a fare follie per acquistarlo.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, i bianconeri sarebbero addirittura disposti ad usare Cristiano Ronaldo come pedina di scambio: la Vecchia Signora potrebbe offrire al club transalpino il fenomeno portoghese come contropartita tecnica per portare a Torino il giovane campione francese. Le cifre dell’affare si aggirerebbero intorno ai 400 milioni di euro, per quello che sarebbe il trasferimento più dispendioso della storia. La Juventus continua a sondare il terreno e a studiare le possibili mosse: per Mbappé sarebbe disposta a fare qualsiasi cosa, anche rinunciare a CR7.