Juventus – Cristiano Ronaldo e gli altri rischiano il deferimento

TORINO – Si continua a parlare della possibile violazione del protocollo sanitario da parte dei giocatori della Juventus: dopo lo scontro avuto ieri tra Cristiano Ronaldo e il ministro Spadafora proprio su questo punto, dalle pagine di TuttoSport spuntano nuovi aggiornamenti. Secondo il quotidiano torinese, CR7 e gli altri giocatori bianconeri rischierebbero il deferimento, non la squalifica: la scorsa settimana, infatti, alcuni giocatori della Juve avrebbero violato la bolla precauzionale per raggiungere i ritiri delle proprie Nazionali. Gli atleti in questione erano, appunto, Ronaldo, Bentancur, Cuadrado, Danilo, Demiral e Dybala: tutti loro sono in attesa delle indagini della Procura Federale, che sta valutando il caso. Tuttavia, se scattasse il deferimento, dovrà essere pronunciato dal Tribunale Federale.