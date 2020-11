Juventus-Cagliari – La moviola del match: buona direzione per Maresca

TORINO – Termina qui la sfida tra Juventus e Cagliari, valida per l’ottava giornata della Serie A 2020-2021. La gara è terminata con la vittoria per 2-0 da parte dei bianconeri, che conquistano i tre punti grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo.

La gara è stata affidata all'arbitro Fabio Maresca, la cui direzione è stata buona in tutti e due i tempi, anche se molto fiscale con falli e cartellini: ben 5 i gialli tirati fuori dal fischietto di Napoli, 3 per la Juve e 2 per i sardi, tutti complessivamente giusti. Inoltre, viene annullato ancora una volta un gol alla Vecchia Signora per posizione di fuorigioco; anche qui la chiamata è stata giusta. Infatti, al 10′ minuto Bernardeschi mette dentro su assist di Alvaro Morata, che si trova oltre la linea con metà corpo. Per il resto, gara combattuta ma corretta.