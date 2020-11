Juventus-Cagliari – Il club suona la carica sui social

TORINO – Mancano solamente due giorni alla prossima sfida di campionato della Juventus: sabato sera, i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium il Cagliari per l’ottava giornata della Serie A 2020-2021. In occasione di questa partita, il club ha voluto suonare la carica sui social per i tifosi. Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società bianconera ha mostrato le immagini dell’ultimo scontro allo Stadium contro i sardi. Quel match si concluse con la vittoria della Vecchia Signora per 4-0 e il grande protagonista fu, tanto per cambiare, Cristiano Ronaldo: per questo, nel post sui social, la Juve ha esaltato la tripletta realizzata da CR7 contro i rossoblù, con l’augurio che possa ripetersi anche sabato.