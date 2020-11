Juventus-Cagliari – Alle 17 la conferenza stampa di Andrea Pirlo

TORINO – Domani sera alle 20:45 torna finalmente in campo la Juventus, impegnata in casa contro il Cagliari. La sfida dell’Allianz Stadium sarà valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Mentre si stanno dando gli ultimi ritocchi alla squadra in queste sedute di allenamento, alle 17 di oggi pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di Andrea Pirlo: a dare l’annuncio è la società attraverso i social, con un post pubblicato su Twitter. Il tecnico bianconero risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia di un nuovo match per la Vecchia Signora.