Juventus – Bianconeri in partenza per la trasferta di Kiev

TORINO – Sta per iniziare la Champions League della Juventus: i bianconeri, domani sera, affronteranno in trasferta la Dinamo Kiev, in quella che sarà la prima giornata del loro girone. Oggi la partenza di Torino alla volta dell’Ucraina, dove la squadra svolgerà la rifinitura e poi scenderà in campo per cominciare la corsa al trofeo dalle grandi orecchie.

Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società ha voluto mostrare i bianconeri in partenza per la trasferta di Kiev: sui social, infatti, il club ha mostrato le immagini dell’arrivo all’aeroporto dei ragazzi allenati da Andrea Pirlo. La nuova avventura europea della Juve sta per iniziare.