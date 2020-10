Juventus – Bernardeschi ha fatto saltare l’arrivo di Aouar

TORINO – Spuntano fuori incredibili retroscena del calciomercato della Juventus: secondo quanto riportao da France Football, infatti, Federico Bernardeschi avrebbe fatto saltare l’arrivo di Houssem Aouar in bianconero. Il calciatore classe 1994 era stato proposto dalla dirigenza juventina come contropartita tecnica per l’esterno francese; tuttavia, l’ex Fiorentina avrebbe rifiutato di trasferirsi al Lione, facendo saltare la trattativa.

La Vecchia Signora, in estate, aveva messo gli occhi sul giovane giocatore del club transalpino ed era arrivata vicinissima al suo acquisto: il no di Bernardeschi, però, ha fermato tutto e l’affare non è andato in porto. La Juve, dunque, ha dovuto rinunciare per il momento, ad Houssem Aouar.