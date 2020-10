Juventus-Barcellona – Possibile scambio Dybala-Griezmann

TORINO – Potrebbero esserci degli sviluppi incredibili nel calciomercato della Juventus, che coinvolgono anche il Barcellona: secondo quanto riportato da calciomercato.com, potrebbe esserci un possibile scambio di giocatori tra i due club. Gli atleti in questione sono Paulo Dybala e Antoine Griezmann, due dei pezzi da novanta delle due squadre, che si affronteranno domani sera in Champions League. Il match dell’Allianz Stadium potrebbe essere anche l’occasione per avviare i discorsi riguardo questa possibile trattativa tra le due società. Il Barça da sempre è un estimatore dell’argentino, così come la Juve non disprezzerebbe affatto il francese campione del Mondo.