Juventus-Barcellona – La probabile formazione dei blaugrana

TORINO – Si avvicina sempre di più il fischio d’inizio di Juventus-Barcellona: alle 20:45 di questa sera, le due squadre scenderanno sul campo dell’Allianz Stadium per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Per questo, a poche ore dalla super sfida cominciano ad uscire fuori alcune indiscrezioni sulle possibili scelte dei due allenatori. Ecco la probabile formazione dei blaugrana secondo Barça Universal: Ronald Koeman potrebbe affidarsi ad una linea offensiva molto rapida per battere la rocciosa difesa di Andrea Pirlo:

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Alba, Lenglet, Araujo, Dest; De Jong, Pjanic; Fati, Pedri, Trincao; Messi.