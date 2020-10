Juventus-Barcellona – Griezmann in campo dal primo minuto

TORINO – Si avvicina il giorno di Juventus-Barcellona e arriva anche il momento delle scelte per i due allenatori: in questi giorni, infatti, cominciano già ad uscire le probabili formazioni per le squadre di Andrea Pirlo e Ronald Koeman. Una grande novità tra i 22 sul rettangolo verde potrebbe riguardare proprio i blaugrana, che potrebbero fare un cambio in attacco: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Antoine Griezmann sarà in campo dal primo minuto. Nella sfida di mercoledì 28 ottobre all’Allianz Stadium il francese potrebbe avere la sua opportunità di giocare titolare e riscattare la delusione delle scorse gare; infatti, il tecnico olandese dei catalani lo ha utilizzato poco in queste ultime partite, lasciandolo spesso in panchina. La difesa della Vecchia Signora, dunque, dovrà vedersela molto probabilmente con Le petit diable.