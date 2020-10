Juventus-Barcellona – Gli USA celebrano la sfida tra McKennie e Dest

TORINO – Juventus-Barcellona sarà anche la sfida degli americani: infatti, nel super match di domani sera all’Allianz Stadium, potrebbero scendere in campo anche due calciatori a stelle e strisce. Si tratta del bianconero Weston McKennie e del blaugrana Sergino Dest, alla loro prima stagione con queste squadre. I due sono stati celebrati anche negli USA, con un pezzo pubblicato sul sito web ufficiale della Nazionale Americana di Calcio. “USMNT in UCL: McKennie e Dest si scontreranno in Champions League mercoledì. Se i due scenderanno in campo, segnerebbero la sesta volta che due calciatori americani giocano l’uno contro l’altro nella UEFA Champions League“. Queste le parole della Selezione a stelle e strisce: la partita di domani potrebbe segnare un record anche oltre l’Atlantico.