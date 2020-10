Juventus-Barcellona – Ballottaggi per la formazione dei blaugrana

TORINO – Manca veramente poco al fischio d’inizio di Juventus-Barcellona: alle 20:45 di questa sera, le due squadre scenderanno sul campo dell’Allianz Stadium per la super sfida di Champions League. A poche ore dall’inizio del match, ci sono ancora dei ballottaggi in corso per la formazione dei blaugrana. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, Ronald Koeman avrebbe alcuni dubbi su chi mandare in campo: le indecisioni riguardano, soprattutto, il centrocampo e la fascia destra. In mezzo al campo si giocano una maglia da titolare l’ex Juve Miralem Pjanic e Sergio Busquetd, mentre per il ruolo di terzino destro ci sono Sergi Roberto e Sergino Dest.