Juventus-Atalanta – La moviola del match: Doveri ordinato

TORINO – Termina qui la sfida tra Juventus e Atalanta, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La gara è terminata con un pareggio per 1-1, grazie alle reti di Federico Chiesa e Remo Freuler. Ecco la moviola del match.

La gara è stata affidata all’arbitro Daniele Doveri: la gestione del direttore di gara è stata nel complesso buona, anche se la sfida è stata densa di episodi. Nel primo tempo non ci sono da segnalare particolari episodi, tranne il gran gol di Federico Chiesa al 29′ e un cartellino giallo per Cristian Romero, che al 38′ entra in ritardo su Alvaro Morata.

Il primo tempo inizia subito con il giallo per Adrien Rabiot, che dopo soli 60" di gioco abbatte Malinovskyi: giusta decisione. Dopo pochi minuti un'ammonizione per la Dea, questa volta ai danni di de Roon che entra in ritardo su Cuadrado. Al 57′ l'Atalanta pareggia con Freuler, mentre al 59'abbiamo il fischio del rigore per la Juve: giusta la decisione di Doveri, che vede la trattenuta di Hateboer su Chiesa. Cristiano Ronaldo, non in serata oggi, sbaglia il rigore, ma prima il direttore di gara estrae il giallo per proteste a Morata. All'80' un altro cartellino, questa volta ai danni di McKennie per fallo su de Roon. Infine, dopo aver concesso 4 minuti di recupero, Doveri fischia la fine della partita. La sfida tra Juventus e Atalanta si conclude con un pareggio.