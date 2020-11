Juventus – Alle 15 in campo l’Under-23: i convocati di Zauli

TORINO – Dopo la vittoria dei grandi nella serata di ieri, oggi alle 15 torna in campo anche la Juventus Under-23. I giovani bianconeri affronteranno in casa, per il campionato di Lega Pro, la Pistoiese. Ecco i convocati di mister Lamberto Zauli per il match di oggi pomeriggio: