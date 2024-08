Juve, un anno di gol da Dybala a Bonucci passando per il Pipita. Vota il più bello del 2016

Le cinque reti più emozionanti e spettacolari dell'anno in casa bianconera

11 MARZO

Siamo ormai alla fine del 2016 e per questo vi proponiamo quelli che secondo noi sono stati i 5 gol più belli di quest'anno della Juve. Un anno ricco di successi e gioie per la squadra di Allegri. Partiamo subito con il primo, la perla più bella della Joya bianconera. Paulo Dybala stende il Sassuolo con sinistro a giro dal limite dell'area che bacia il palo e trafigge l'incolpevole Consigli. Una vittoria molto importante nella corsa scudetto, marchiata spesso da Dybala, assoluto protagonista del 2016 bianconero.

10 SETTEMBRE

Ancora una volta la vittima è il Sassuolo e il carnefice argentino, ma questa volta la firma è del Pipita. Dopo il primo gol contro la Fiorentina, Gonzalo Higuain alla sua prima da titolare con la Juve fa esplodere lo Juventus Stadium con una mezza rovesciata che è solo il preludio per un matrimonio ricco di felicità tra i bianconeri e Higuain.

29 OTTOBRE

Toh, chi si rivede! Nel giorno più atteso, Higuain non può che rispondere presente. Arriva il Napoli allo Stadium e il gran gol di Bonucci (poteva esserci il suo gol nella nostra top 5) non basta per battere i Sarri boys, perché Callejon segna il gol del momentaneo 1-1. Ecco allora che tocca a lui, al figliol prodigo che è scappato a Torino per vincere e lo fa a modo suo, con un sinistro terrificante che lascia di sasso Reina e tutta Napoli.

6 NOVEMBRE

Non può mancare neanche lui, l'altro gioiello del mercato estivo oltre a Gonzalo Higuain. Con il suo marchio di fabbrica, Miralem Pjanic decide la difficile trasferta del Bentegodi contro il Chievo dopo i gol di Mandzukic e Pellissier. Meravigliosa trasformazione, che poi il bosniaco bisserà anche a Genova, dove però la Juve esce con le ossa rotte sotto i colpi del Cholito.

22 NOVEMBRE

La prima domanda sarebbe "è più bello o più pesante questo gol?". La risposta è difficile, ma una cosa è certa, nella nostra top 5 il gol di Bonucci a Siviglia non può mancare. La rete della vittoria e del primo posto nel girone di Champions, il gol che permette alla Juve un sorteggio più agevole per gli ottavi con il Porto, una perla di Bonucci per chiudere al meglio il suo 2016 pazzesco con un sinistro potente e angolato che fa esplodere tutto il popolo bianconero.

