Juve, tre nomi per la linea azzurra

TORINO – La Juve non perde di vista il progetto di italianizzazione della rosa, per riportare il blocco bianconero in nazionale. Al momento i convocati dal CT Mancini della Continassa sono pochi e la società vorrebbe migliorare questo aspetto. Sulla lista del ds bianconero ci sono principalmente tre nomi: Tonali, Chiesa e Zaniolo. Sui primi due c’è la forte concorrenza dell’Inter, ma Paratici vorrebbe anticipare tutti provando ad accaparrarsi un posto privilegiato con Cellino e Commisso. Sul giallorosso il discorso si complica perché la sua valutazione aumenta settimana dopo settimana.