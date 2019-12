Juve, sempre viva l’idea di scambio Emre Can-Paredes

TORINO – Il futuro di Emre Can è sempre più un’incognita, passa dal poter essere il jolly prendendo il posto di Khedira nella lista Uefa a pedina di scambio sul mercato in poche settimane. Le sue prestazioni sono state molto deludenti, e Maurizio Sarri continua a non ritenerlo essenziale nel progetto tecnico. La sua partenza a Gennaio sembra ormai scritta, la suggestione più interessante vede lo scambio con Leandro Paredes del PSG. I francesi apprezzano molto l’ex Liverpool, così come i bianconeri l’argentino, tutto lascia pensare ad una buona riuscita dell’operazione, starà ai dirigenti trovare le giuste strategie.