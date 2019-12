Juve, pazza idea Vidal per Gennaio

TORINO – La Juve non perde di vista il calciomercato, a dieci giorni dall’inizio della sessione invernale i bianconeri hanno tanto da modificare. In uscita ci sono Mandzukic e Emre Can, in entrata c’è una curiosa idea: il ritorno di Arturo Vidal. Il cileno è in rottura con Valverde e potrebbe chiedere la cessione a Gennaio, la trattativa con l’Inter è in fase di stallo e, secondo la Gazzetta dello Sport, Paratici potrebbe approfittarne per un colpo gobbo. In caso di cessione di Can, Vidal sarebbe la prima scelta, la Juve lo vorrebbe in prestito ma i catalani chiedono un obbligo di riscatto a 20 milioni.