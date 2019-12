Juve, in attesa di Haaland c’è anche un piano B

TORINO – La Juve investirà sul mercato di riparazione, e questo è certo, tocca però capire bene dove. Lo scambio Emre Can-Paredes lascerebbe sulla carta tutto invariato, dando così la possibilità di piombare su un secondo colpo. In primo piano c’è l’attacco, con Haaland obiettivo principale; il ds Paratici però lavora anche su una pista parallela, un piano B: Olivier Giroud. Il francese è ormai in rottura con il Chelsea e potrebbe liberarsi ad un costo molto basso già in questa finestra. A Torino ritroverebbe Maurizio Sarri, tecnico che lo ha valorizzato la scorsa stagione a Londra, anche dopo l’arrivo di Higuain.