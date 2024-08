L'attaccante del Celtic spopola su Twitter e aumenta il rammarico per i tifosi bianconeri

TORINO – Velocità, dribbling e gol, Moussa Dembelé ha già conquistato la Scozia e i tifosi del Celtic, ma poteva dare spettacolo in maglia bianconera. Quest'estate infatti la Juve aveva seguito da vicino Dembelé prima che gli scozzesi trovassero l'accordo con l'ex Rennes a costo zero. Inserito nella lista dei golden boy della Uefa, Dembelé è uno dei giovani gioielli del calcio francese ed è già nel giro della Nazionale di Deschamps. Prima la tripletta nell'old firm contro i Rangers, poi i due gol ieri sera contro il City di Guardiola, Dembelé è una delle stelle europee di questo inizio di stagione e la Juve aveva messo gli occhi sul francese. A convincere l'ex Rennes a firmare per il Celtic è stato il nuovo allenatore degli scozzesi Brendan Rodgers, e adesso i biancoverdi si godono Moussa Dembelé, il golden boy che sta stupendo tutti.

