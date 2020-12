Juve-Dinamo Kiev – La moviola del match: buona gestione per Frappat

TORINO – Termina qui la sfida tra Juventus e Dinamo Kiev, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. La gara è terminata con la vittoria dei bianconeri per 3-0, che ottengono altri punti nonostante la qualificazione già conquistata. Ecco la moviola del match.

La gara è stata affidata all’arbitro Stephanie Frappat, la prima donna a dirigere una partita di Champions. La gestione della direttrice di gara è stata nel complesso buona, senza particolari problemi. Il primo tempo c’è da segnalare solamente i due cartellini gialli, uno per Bentancur e uno per Zabarnyi della Dinamo; entrambe decisioni giuste. Il secondo tempo, invece, ha visto anche l’intervento di un silent check del VAR, che al 57′ minuto ha convalidato la rete di Cristiano Ronaldo. Infine, all’81’ è stato ammonito Shaparenko per un fallo su McKennie: anche qui giusta la scelta dell’arbitro. Buona, dunque, la direzione della Frappat, che ha dato prova di potersela cavare in mezzo ai grandi d’Europa.