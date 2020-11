Juve: De Ligt è pronto al rientro

TORINO – Per un difensore che va, uno torna. Andrea Pirlo, perso per infortunio Giorgio Chiellini, può sorridere meno amaramente in quanto il ritorno in campo di Matthijs de Ligt sembra ormai imminente.

Il calciatore olandese si allena già da tempo con il gruppo, e sembra aver ripreso totalmente la miglior condizione fisica. Per questo il giocatore sfrutterà questi giorni alla Continassa per tornare ancora di più in condizione, in modo da scendere in campo nella partita in programma alla ripresa del campionato contro il Cagliari.