Juve, dal Pipita a San Gigi fino all’ex Paul: i cinque bianconeri più cliccati del 2016

Tanto tricolore e alcune sorprese nella top five dell'anno

5 POSTO

TORINO Il 2016 volge al termine e per questo abbiamo cercato quali sono stati i giocatori più cliccati di quest’anno. Per farlo abbiamo utilizzato Google Trends che monitora e permette di comparare tutte le ricerche effettuate dagli utenti sul più famoso motore di ricerca. I risultati sono sorprendenti, come dimostra già il quinto posto dove troviamo Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero ha conquistato tutti in campo, ma le ricerche su di lui sono legate a un fattore “extra campo”.

Come dimostra il grafico, il picco di ricerca arriva a fine agosto, ovvero quando è uscita per la prima volta la notizia sulle condizioni critiche del figlio Matteo. Tutti hanno voluto sapere come stesse il figlio di Leo, che ha poi ringraziato tutti per il supporto ricevuto.

Praticamente tutta Italia si è stretta intorno a Leo e ha voluto sapere continuamente le condizioni del piccolo Matteo, che adesso fortunatamente sta bene.

4 POSTO

Suotto podio la Joya, Paulo Dybala, che nell’arco di tutto il 2016 ha attirato su di sé le attenzioni di tutti, non solo in Italia. Tante le notizie sull’ex Palermo, dalle sue prestazioni alle voci di mercato. Il picco a fine gennaio, quando si parlò di un grande interesse (tutt’ora valido) di Florentino Perez per il suo Real.

Sorprende il fatto che Dybala non conquisti solo Italia e Argentina, ma viene ricercato in tutto il SudAmerica e perfino in Africa, dove tutti vogliono avere aggiornamenti su La Joya, sempre più uomo immagine di questa Juve.

Curiose le ricerche su Dybala, visto che i principali interessi sono legati alla "Dab Dance" con Paul Pogba e alle sue prestazioni, sensazionali, su Fifa 17.

3 POSTO

San Gigi non tradisce mai, specialmente quando le partite contano. L’evento dell’anno è stato l’Europeo e, come sempre, Buffon ha risposto presente, attirando l’attenzione di moltissimi utenti tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, ovvero quando è entrata nel vivo la rassegna continentale in Francia

Non solo in Italia, tutta l’Europa si è tenuta aggiornata sulle prestazioni di Buffon, visto che è stato cercato con particolare interesse anche da Svizzera, Francia, Austria e Belgio.

Un campione internazionale, che ha suscitato la curiosità di tantissime persone per molti motivi. Su tutti, il chiacchierato baffo dell'ultimo periodo, ma anche la reazione ai fischi alla Marsigliese fino alle sue prestazioni, così come per Dybala, in Fifa 17.

2 POSTO

Non poteva non esserci Gonzalo Higuain in questa top 5 del 2016. Il trasferimento dal Napoli alla Juve è stato l’argomento dell’estate in Italia e non solo, anche se non è lui il numero uno nel 2016.

Il Pipita è stato l’assoluto protagonista dell’estate italiana, mentre sorprende il disinteresse nei suoi confronti che c’è in Argentina (interesse si, ma minore rispetto a Dybala). Le brutte prestazioni con l’albiceleste e la Copa America persa ai rigori non avranno aiutato di certo.

Le ricerche del 2016 partono dal trasferimento alla Juve e si legano a quanto successo con la maglia del Napoli, come ad esempio le giornate di squalifica e il ricorso legato all'espulsione contro l'Udinese.

1 POSTO

Ha riscritto la storia del calcio mondiale e non poteva che essere Paul Pogba il bianconero (seppur ex) più ricercato del 2016. Il primo uomo oltre i 100 milioni di euro, un record storico che ha dominato la scena mondiale nell’estate.

Star a livello mondiale, attira l’attenzione di praticamente ogni paese del Mondo, tanto che le maggiori ricerche arrivano dall’Africa. Tutti pazzi di Pogba, praticamente da ogni lato del globo hanno voluto ricevere notizie sull’ex Juve.

La storia del calcio che si lega alle sue stravaganze, su tutte la sua “Dab Dance” e anche l’enorme potenziale che mostra, anche lui come Dybala, in Fifa 17.