Juve-Barçà – I blaugrana celebrano sui social la sfida tra Pirlo e Koeman

TORINO – Si avvicina il giorno della super sfida tra Juventus e Barcellona: le due squadre si affronteranno per il primato nel gruppo G di Champions League mercoledì 28 ottobre all’Allianz Stadium di Torino. Per l’occasione, i blaugrana hanno deciso di celebrare sui social la sfida tra Andrea Pirlo e Ronald Koeman: i due allenatori, che si scontreranno per la prima volta, sono infatti due leggende del calcio europeo, che da giocatori hanno incantato sul campo. L’italiano ha vinto, tra i vari titoli, due Champions League e una Coppa del Mondo, mentre l’olandese ha vinto anche lui due Coppe dei Campioni ed un Europeo; inoltre, entrambi sono stati dei maestri nei calci piazzati, con cui hanno permesso alle loro squadre di conquistare diverse vittorie.

Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, il Barça ha mostrato un’immagine che ritrae solamente le gambe dei due ex calciatori. “Due leggende del gioco, uno contro l’altro. Questo mercoledì” è la didascalia del post: oltre a quella sul campo, anche la sfida sulle panchine tra la Vecchia Signora e i catalani si fa sempre più intrigante.