Junior su Paolo Rossi: “Se avessimo pareggiato, lui avrebbe fatto il quarto”

TORINO – Anche i vecchi avversari hanno voluto esprimere un ricordo del mitico Paolo Rossi, ex attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana, scomparso da pochi giorni. Tra questi, ha parlato anche Leo Junior, ex calciatore brasiliano, presente in campo in quella storica partita dei Mondiali dell’82. In un’intervista rilasciata a Repubblica, l’ex giocatore di Toro e Pescara ha affermato:

"Contro di noi l'italiano sembrava aver ricevuto una missione direttamente da Dio: oggi, però, il Brasile è triste per un grande campione. Lui, senza dubbio, è stato per l'Italia ciò che Maradona è stato per l'Argentina. In quella partita dell'82, se noi avessimo pareggiato, Paolo Rossi ci avrebbe fatto sicuramente il quarto".