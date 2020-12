Jugovic: “Pirlo? Sposo l’idea di dare fiducia a uno che ha fatto la storia bianconera”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Vladimir Jugovic ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport ai quali ha parlato della Juventus e del nuovo allenatore Andrea Pirlo.

2Un club così grande non può permettersi di partire senza l’obiettivo di vincere. E a Torino, giustamente, funziona così. Detto ciò, ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione. Se cambi, non è facile iniziare forte: ci vuole tempo, la rosa è ancora in costruzione e ci sono anche alcuni giovani. In ogni caso, sono fiducioso. E sposo l’idea di dare fiducia a un ragazzo come Andrea, uno che ha fatto la storia bianconera.”

“Parlano di Bentancur, un classe ’97: ha 23 anni, un’età che non posso più considerare “verde”. Poi ognuno ha i propri gusti e non mi va, essendo un ex, di giudicare il singolo: se la società ha scelto certi uomini, vuol dire che li considerava, e li considera tuttora, forti. Da Juventus. Sarà un campionato appassionante, finalmente: prima non c’era storia, il divertimento era pressoché nullo con una Juve dominante dal 2012, ma quest’anno sarà diverso. Il Milan sta sorprendendo, l’Inter è forte e le altre ci sono.”

