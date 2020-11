Isco rifiuta il Siviglia: la Juventus sempre vigile sul giocatore

TORINO – Nuove voci per il mercato della Juventus, che inizia a farsi sempre più intrigante. Secondo quanto riportato dal canale della TV spagnola La Sexta, Isco avrebbe rifiutato il Siviglia. Il centrocampista iberico, classe 1992, sarebbe al passo d’addio con il Real Madrid e, per questo, il club andaluso gli avrebbe fatto un’offerta: il giocatore, però, l’avrebbe rispedita al mittente. I bianconeri, dunque, rimangono sempre vigili sul giocatore, nel mirino di Fabio Paratici da diverse settimane. La Vecchia Signora attende ancora l’inizio della prossima sessione, per piazzare un incredibile colpo di mercato: Isco è stato puntato. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato bianconero. Ultim’ora bomba, Paratici prepara un grande ritorno? Sta circolando una voce… >>>VAI ALLA NOTIZIA